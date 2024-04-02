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Разработчик софта «МойОфис» сильно снизил выручку и получил убыток в 2023 году

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По итогам прошлого года выручка «Новых облачных технологий» (НОТ; разработчик программного обеспечения «МойОфис») снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом.

Как сказано в финансовой отчётности компании, выручка составила около 1,9 млрд руб.

Так, компания получила чистый убыток 5,2 млрд руб. вместо прибыли 386,5 млн руб. годом ранее.

Как уточняется в материале, до этого компания несколько лет была убыточной, но в 2022 году у неё получилось получить чистую прибыль. Тогда выручка увеличилась на 295%, до 3,3 млрд руб.

25 января сообщалось, что Европейский союз намерен организовать антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Microsoft.

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