Разработчик софта «МойОфис» сильно снизил выручку и получил убыток в 2023 году

По итогам прошлого года выручка «Новых облачных технологий» (НОТ; разработчик программного обеспечения «МойОфис») снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом.

Как сказано в финансовой отчётности компании, выручка составила около 1,9 млрд руб.

Так, компания получила чистый убыток 5,2 млрд руб. вместо прибыли 386,5 млн руб. годом ранее.

Как уточняется в материале, до этого компания несколько лет была убыточной, но в 2022 году у неё получилось получить чистую прибыль. Тогда выручка увеличилась на 295%, до 3,3 млрд руб.

25 января сообщалось, что Европейский союз намерен организовать антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Microsoft.