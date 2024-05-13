«Танюг»: жена президента Сербии принимает в Белграде Елену Зеленскую
Об этом информирует «Танюг».
В их присутствии, как отметили в РИА Новости, в ректорате Белградского университета было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между Белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
Кроме того, Тамара Вучич и Елена Зеленская осмотрели в центре Белграда городскую библиотеку, а также обошли Белградскую крепость и прилегающий Калемегданский парк.
Ранее сообщалось, что жена Зеленского призвала Запад не прекращать помогать Украине.
В декабре поступала информация, что жена Зеленского выступила против того, чтобы её муж избирался на новый срок.