«Танюг»: жена президента Сербии принимает в Белграде Елену Зеленскую

Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара принимает в Белграде жену Владимира Зеленского Елену в присутствии глав сербского и украинского МИД.

Об этом информирует «Танюг».

В их присутствии, как отметили в РИА Новости, в ректорате Белградского университета было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между Белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Кроме того, Тамара Вучич и Елена Зеленская осмотрели в центре Белграда городскую библиотеку, а также обошли Белградскую крепость и прилегающий Калемегданский парк.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского призвала Запад не прекращать помогать Украине.

В декабре поступала информация, что жена Зеленского выступила против того, чтобы её муж избирался на новый срок.