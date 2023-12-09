Жена Зеленского призвала Запад не прекращать помогать Украине

Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине.

По словам Зеленской, Киев по-прежнему очень нуждается в помощи со стороны Запада. Она также добавила, что угроза прекращения этой помощи причиняет Украине боль.

«Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что замедление темпов оказания помощи представляет для Украины смертельную опасность.

Ранее американские журналисты предположили, что нежелание США помогать Украине может быть связано с большими потерями западной техники.