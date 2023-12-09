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Жена Зеленского призвала Запад не прекращать помогать Украине

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Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине.
Жена Зеленского призвала Запад не прекращать помогать Украине
  • AP
  • © Stephanie Scarbrough

По словам Зеленской, Киев по-прежнему очень нуждается в помощи со стороны Запада. Она также добавила, что угроза прекращения этой помощи причиняет Украине боль.

«Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что замедление темпов оказания помощи представляет для Украины смертельную опасность. 

Ранее американские журналисты предположили, что нежелание США помогать Украине может быть связано с большими потерями западной техники.

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