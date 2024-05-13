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Генпрокурор Краснов: отказ Канады выдать Гуньку обеляет преступления нацистов

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Отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гуньку является обелением преступлений нацистов на государственном уровне.

С таким заявлением, как информирует РИА Новости, выступил генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, отказ канадских властей является «грубейшим нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления».

«Мало того, что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне», — сказал Краснов.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что властям Канады не удастся «замотать» сюжет с чествованием Гуньки в канадском парламенте.

13 февраля источник в российском МИД сообщил, что власти Канады отказали в выдаче Гуньки из-за «отсутствия договора об экстрадиции». Олег Степанов подтвердил, что МИД Канады передал дипломатам ноту с отказом. По его словам, канадский МИД попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу.

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