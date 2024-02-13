РИА Новости: Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гуньки

Власти Канады отказали России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки, заявил источник в российском МИД.

«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — сообщил дипломат РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинский эсэсовец намерен уехать в Южную Америку из-за скандала в Канаде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» 98-летнего нациста Ярослава Гуньки, выступившего в парламенте Канады, в Латинской Америке.

Служивший в дивизии СС «Галичина» старик рассказал, что ему пришлось столкнуться с волной ненависти к себе со стороны общества.