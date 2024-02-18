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Посол России: Канаде не удастся «замотать» сюжет с чествованием эсэсовца

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Посол России в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что властям Канады не удастся «замотать» сюжет с чествованием бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки в канадском парламенте.
Посол России: Канаде не удастся «замотать» сюжет с чествованием эсэсовца
  • Gettyimages.ru

Слова посла приводит РИА Новости.

«Замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится», — сказал он.

По мнению Степанова, скандал с чествованием эсесовца возмутил глубинное канадское общество.

13 февраля источник в российском МИД сообщил, что власти Канады отказали в выдаче Гуньки из-за «отсутствия договора об экстрадиции». Олег Степанов подтвердил, что МИД Канады передал дипломатам ноту с отказом. По его словам, канадский МИД попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

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