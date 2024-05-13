Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Гладкова, в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда были полностью разрушены жилой дом, баня и гараж.
«Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались лёгкими царапинами и ссадинами!» — сказал глава региона.
Всего, как отметил Гладков, на территории села различные повреждения были зафиксированы в пяти частных жилых домовладениях, также были повреждены три автомобиля.
Кроме того, в селе Устинка произошло возгорание сухой травы, очаг возгорания был оперативно ликвидирован.
Ранее количество погибших в Белгороде выросло до 15 после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.