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Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

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Несколько воздушных целей сбиты на подлёте к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда были полностью разрушены жилой дом, баня и гараж.

«Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались лёгкими царапинами и ссадинами!» — сказал глава региона.

Всего, как отметил Гладков, на территории села различные повреждения были зафиксированы в пяти частных жилых домовладениях, также были повреждены три автомобиля.

Кроме того, в селе Устинка произошло возгорание сухой травы, очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

Ранее количество погибших в Белгороде выросло до 15 после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

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