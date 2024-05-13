RT в Telegram
Подпишись

Сунак: следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании

Короткая ссылка
Следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании, говорится в выдержках из будущего выступления премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака в лондонском аналитическом центре Policy Exchange.

Об этом пишет The Times.

«Я убеждён, что следующие несколько лет будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории нашей страны», — сказал Сунак.

По его словам, «ось авторитарных государств», к которым он относит Иран, Китай, КНДР и Россию, бросает вызов западным странам.

«Наша страна стоит на распутье... В течение следующих нескольких лет почти все аспекты нашей жизни — от демократии до экономики и от социума до тяжёлых вопросов войны и мира — претерпят изменения», — отметил премьер-министр.

Ранее Сунак сообщил, что Лондон будет оказывать Киеву военную поддержку до 2030 года.

Также глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита на Украину начал переговоры о 100-летнем партнёрстве с Киевом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить