Сунак: следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании

Следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании, говорится в выдержках из будущего выступления премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака в лондонском аналитическом центре Policy Exchange.

Об этом пишет The Times.

«Я убеждён, что следующие несколько лет будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории нашей страны», — сказал Сунак.

По его словам, «ось авторитарных государств», к которым он относит Иран, Китай, КНДР и Россию, бросает вызов западным странам.

«Наша страна стоит на распутье... В течение следующих нескольких лет почти все аспекты нашей жизни — от демократии до экономики и от социума до тяжёлых вопросов войны и мира — претерпят изменения», — отметил премьер-министр.

Ранее Сунак сообщил, что Лондон будет оказывать Киеву военную поддержку до 2030 года.

Также глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита на Украину начал переговоры о 100-летнем партнёрстве с Киевом.