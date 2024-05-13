Сунак: следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании
Об этом пишет The Times.
«Я убеждён, что следующие несколько лет будут одними из наиболее опасных и в то же время трансформационных в истории нашей страны», — сказал Сунак.
По его словам, «ось авторитарных государств», к которым он относит Иран, Китай, КНДР и Россию, бросает вызов западным странам.
«Наша страна стоит на распутье... В течение следующих нескольких лет почти все аспекты нашей жизни — от демократии до экономики и от социума до тяжёлых вопросов войны и мира — претерпят изменения», — отметил премьер-министр.
Ранее Сунак сообщил, что Лондон будет оказывать Киеву военную поддержку до 2030 года.
Также глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита на Украину начал переговоры о 100-летнем партнёрстве с Киевом.