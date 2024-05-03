Кэмерон начал переговоры о 100-летнем партнёрстве с Украиной

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита на Украину начал переговоры о 100-летнем партнёрстве с Киевом.

Об этом заявили в британском посольстве на Украине.

Как сказано в сообщении, Кэмерон начал переговоры с Киевом о 100-летнем партнёрстве — новом соглашении, которое построит прочные связи между Украиной и Британией в торговле, безопасности, обороне, науке и технологиях.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит предоставлять Киеву военную помощь по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что разная реакция ЕС на украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа дорого обошлась объединению в отношениях с разными странами.