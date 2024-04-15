Боррель признал, что внешняя политика ЕС настроила весь мир против Запада

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что разная реакция ЕС на украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа дорого обошлась объединению в отношениях с разными странами.

«Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой», — написал он в своём блоге.

Кроме того, по мнению Борреля, «российская пропаганда» оказалась успешной из-за недовольства «остального мира» действиями Брюсселя. Он отметил, что в «незападном» мире возмущены миграционной политикой, неравномерным распределением вакцин от коронавируса и несправедливостью.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран.

По его словам, они намерены отстаивать подлинную многополярность на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).