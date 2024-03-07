МИД КНР: Китай и Россия будут отстаивать подлинную многополярность в БРИКС и ШОС

Китай и Россия намерены отстаивать подлинную многополярность на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Мы будем укреплять международное многостороннее сотрудничество, отстаивать подлинную многополярность», — сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Пекин будут поддерживать международную систему с ООН в качестве ядра, а также поддерживать региональную и глобальную безопасность и стабильность.

Ранее он заявил, что Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран.

Также, по словам Ван И, перед отношениями России и КНР открываются новые возможности для развития.