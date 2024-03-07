RT в Telegram
Подпишись

МИД КНР: Китай и Россия будут отстаивать подлинную многополярность в БРИКС и ШОС

Короткая ссылка
Китай и Россия намерены отстаивать подлинную многополярность на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Мы будем укреплять международное многостороннее сотрудничество, отстаивать подлинную многополярность», — сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Пекин будут поддерживать международную систему с ООН в качестве ядра, а также поддерживать региональную и глобальную безопасность и стабильность.

Ранее он заявил, что Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран.

Также, по словам Ван И, перед отношениями России и КНР открываются новые возможности для развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить