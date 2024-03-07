Ван И: перед отношениями России и КНР открываются новые возможности для развития

Новые возможности для дальнейшего развития ожидают отношения Москвы и Пекина.

С таким заявлением на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва выступил глава МИД КНР Ван И.

«Китай готов взаимодействовать с Россией для дальнейшего развития нового импульса сотрудничества и постоянно укреплять фундамент дружбы между двумя народами», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что власти Китая и России должны способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Также в Китае заявили, что выступают за равноправный и многополярный мир.