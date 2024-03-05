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В Китае заявили, что выступают за равноправный и многополярный мир

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Китай выступает за равноправный и многополярный мир, в 2024 году страна будет способствовать формированию нового типа международных отношений.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на социально-экономический план развития страны на 2024 год.

«Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир», — говорится в документе.

Кроме того, в плане отмечается, что КНР выступает за «общедоступную и инклюзивную» экономическую глобализацию.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одним из основных условий для кандидатов на вступление в БРИКС станет поддержка политики многополярности.

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