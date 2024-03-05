В Китае заявили, что выступают за равноправный и многополярный мир
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на социально-экономический план развития страны на 2024 год.
«Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир», — говорится в документе.
Кроме того, в плане отмечается, что КНР выступает за «общедоступную и инклюзивную» экономическую глобализацию.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одним из основных условий для кандидатов на вступление в БРИКС станет поддержка политики многополярности.