Ушаков: поддержка многополярности станет условием для кандидатов в БРИКС
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Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам собеседника агентства, при обсуждении кандидатов будут приниматься в расчёт политический и экономический вес той или иной страны не только в своём регионе, но и на мировой арене.
«Непременным условием является поддержка принципов многополярности и повышения роли развивающихся стран в глобальном управлении», — подчеркнул Ушаков.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.