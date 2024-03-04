Ушаков: поддержка многополярности станет условием для кандидатов в БРИКС

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одним из основных условий для кандидатов на вступление в БРИКС станет поддержка политики многополярности.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, при обсуждении кандидатов будут приниматься в расчёт политический и экономический вес той или иной страны не только в своём регионе, но и на мировой арене.

«Непременным условием является поддержка принципов многополярности и повышения роли развивающихся стран в глобальном управлении», — подчеркнул Ушаков.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.