RT в Telegram
Подпишись

Ушаков: поддержка многополярности станет условием для кандидатов в БРИКС

Короткая ссылка
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одним из основных условий для кандидатов на вступление в БРИКС станет поддержка политики многополярности.
Ушаков: поддержка многополярности станет условием для кандидатов в БРИКС
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам собеседника агентства, при обсуждении кандидатов будут приниматься в расчёт политический и экономический вес той или иной страны не только в своём регионе, но и на мировой арене.

«Непременным условием является поддержка принципов многополярности и повышения роли развивающихся стран в глобальном управлении», — подчеркнул Ушаков.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить