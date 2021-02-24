Independent: морозы превратили Ниагару в «зимнюю страну чудес»

В США продолжает бушевать непогода, из-за которой уже пострадали несколько штатов. Кроме того, недавние заморозки привели к редкому явлению — расположенный в штате Нью-Йорк Ниагарский водопад частично покрылся льдом, передаёт The Independent.

Жестокие зимние бури продолжают изводить некоторые регионы США. Это буйство стихии привело к редкому явлению — частичному замерзанию Ниагарского водопада, пишет The Independent.

По словам издания, на днях в округе Ниагара, штат Нью-Йорк, температура упала до -2 °F (-18 °С). В результате на вершине знаменитого водопада образовался лёд, посмотреть на который поспешили оказавшиеся в регионе туристы.

На фотографиях с места событий можно увидеть, как в реке плавают огромные глыбы льда. На протяжении всего дня над водой поднимаются облака пара, и возвышается радуга, утверждает The Independent.

На снимках также можно увидеть большие участки нетронутого снега вокруг берегов водопада. Такое ощущение, что «посреди холодов эта культовая достопримечательность стала зимней страной чудес», живописует издание.

Глядя не некоторые изображения, можно подумать, что сами водопады оказались замороженными, но это не так. Вода в Ниагаре не прекращала свой бег, несмотря на морозы, подчёркивает The Independent.

Похожие фотографии больших площадей льда на Ниагарском водопаде были сделаны в 2014 и 2015 годах. Тогда на этот район обрушились полярные вихри, обращает внимание издание.

Наряду со многими штатами США за последние две недели, Нью-Йорк пострадал от сильных морозов. Более того, в ближайшие дни в Ниагаре ожидается усиление снегопадов, отмечает The Independent.

На прошлой неделе заморозки поразили несколько штатов США, сильно ударив по Техасу. Президент Джо Байден объявил о крупном бедствии в регионе, где беспрецедентная непогода оставила миллионы людей без электричества и чистой воды, напоминает The Independent.