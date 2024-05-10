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Aquatics Integrity Unit расследует возможные нарушения правил российскими пловцами на турнире в Баня-Луке

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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit) начал расследование возможного нарушения российскими пловцами правил на турнире в Баня-Луке.
Aquatics Integrity Unit расследует возможные нарушения правил российскими пловцами на турнире в Баня-Луке
  • Gettyimages.ru

«Судя по всему, имело место явное нарушение правил, и расследование было немедленно начато. В отношении всех ответственных будут приняты решительные меры», — приводит сообщение World Aquatics «Матч ТВ».

Россияне выступили на турнире в Боснии и Герцеговине 27—28 апреля.

После соревнования появилась информация о возможном нарушении правил россиянами, которые выступали с символикой России.

Ранее Сальников заявил, что пловцов из России приглашают к участию в турнирах в Республике Сербской.

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