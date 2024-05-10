Aquatics Integrity Unit расследует возможные нарушения правил российскими пловцами на турнире в Баня-Луке
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«Судя по всему, имело место явное нарушение правил, и расследование было немедленно начато. В отношении всех ответственных будут приняты решительные меры», — приводит сообщение World Aquatics «Матч ТВ».
Россияне выступили на турнире в Боснии и Герцеговине 27—28 апреля.
После соревнования появилась информация о возможном нарушении правил россиянами, которые выступали с символикой России.
Ранее Сальников заявил, что пловцов из России приглашают к участию в турнирах в Республике Сербской.