Aquatics Integrity Unit расследует возможные нарушения правил российскими пловцами на турнире в Баня-Луке

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit) начал расследование возможного нарушения российскими пловцами правил на турнире в Баня-Луке.

«Судя по всему, имело место явное нарушение правил, и расследование было немедленно начато. В отношении всех ответственных будут приняты решительные меры», — приводит сообщение World Aquatics «Матч ТВ».

Россияне выступили на турнире в Боснии и Герцеговине 27—28 апреля.

После соревнования появилась информация о возможном нарушении правил россиянами, которые выступали с символикой России.

Ранее Сальников заявил, что пловцов из России приглашают к участию в турнирах в Республике Сербской.