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Уехавший в Белоруссию польский судья заявил, что не нарушал законов Польши

Уехавший в Белоруссию польский судья пообещал публикацию секретного документа

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Уехавший в Белоруссию польский бывший судья Томаш Шмидт, который хочет получить в республике политическое убежище, сообщил, что пошутил насчёт планов публикации секретного документа.
Уехавший в Белоруссию польский судья заявил, что не нарушал законов Польши
  • Gettyimages.ru

Ранее он пообещал опубликовать первый секретный документ, привезённый из Польши.

«Если серьёзно, я не нарушал никаких польских законов», — написал Шмидт в Telegram.

По его словам, своими действиями официальная Варшава устраивает «охоту на ведьм».

Ранее Шмидт рассказал корреспонденту RT Косте Придыбайло, что у Варшавы нет доказательств его «шпионской деятельности».

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