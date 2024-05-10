Уехавший в Белоруссию польский судья заявил, что не нарушал законов Польши

Уехавший в Белоруссию польский бывший судья Томаш Шмидт, который хочет получить в республике политическое убежище, сообщил, что пошутил насчёт планов публикации секретного документа.

Ранее он пообещал опубликовать первый секретный документ, привезённый из Польши.

«Если серьёзно, я не нарушал никаких польских законов», — написал Шмидт в Telegram.

По его словам, своими действиями официальная Варшава устраивает «охоту на ведьм».

Ранее Шмидт рассказал корреспонденту RT Косте Придыбайло, что у Варшавы нет доказательств его «шпионской деятельности».