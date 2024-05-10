Уехавший в Белоруссию польский судья заявил, что не нарушал законов Польши
Уехавший в Белоруссию польский судья пообещал публикацию секретного документа
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Ранее он пообещал опубликовать первый секретный документ, привезённый из Польши.
«Если серьёзно, я не нарушал никаких польских законов», — написал Шмидт в Telegram.
По его словам, своими действиями официальная Варшава устраивает «охоту на ведьм».
Ранее Шмидт рассказал корреспонденту RT Косте Придыбайло, что у Варшавы нет доказательств его «шпионской деятельности».