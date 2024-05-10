Россияне завоевали пять золотых наград во второй день ЧЕ по самбо и заняли первое место в общем зачете

Российские спортсмены завоевали пять золотых наград во второй день чемпионата Европы по самбо.

Высшие награды в спортивном самбо завоевали Рамед Гукев (весовая категория до 71 кг), Роман Желтов (свыше 98 кг), Анастасия Луканина (до 54 кг), Анастасия Гончарова (до 65 кг), а также Магомед Гасанов (до 98 кг, боевое самбо).

Серебро завоевали Алёна Прокопенко (до 80 кг, спортивное самбо) и Иван Ложкин (до 79 кг, боевое самбо).

Бронза у Антона Суровцева (до 88 кг, спортивное самбо), Александра Донцова (до 64 кг, боевое самбо) и Яны Поляковой (до 72 кг, боевое самбо).

Чемпионат Европы по самбо завершается 10 мая в Сербии. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Россияне заняли первое место в общекомандном медальном зачёте.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали восемь золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо.