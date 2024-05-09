Россияне завоевали восемь золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо

Российские спортсмены завоевали восемь золотых наград в первый день чемпионата Европы по самбо.

Высшие награды завоевали Илья Затылкин (весовая категория до 79 кг), Хертек Ай-Херел (до 58 кг), Михаил Кашурников (свыше 98 кг), Юлия Молчанова (до 50 кг), Алёна Алёхина (до 59 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Вера Лоткова (до 50 кг) и Софья Истомина (до 65 кг).

Серебряные медали на счету Саида Саидова (до 88 кг), Анжелы Гаспарян (свыше 80 кг). Бронза у Алексея Зайцева (до 64 кг) и Альбины Челомбитько (свыше 80 кг).

Чемпионат Европы по самбо проходит в Сербии с 9 по 10 мая. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Елисеева переизбрали на пост главы Европейской федерации самбо.