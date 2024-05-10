RT в Telegram
Подпишись

СК: число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи

Короткая ссылка
Количество погибших в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге выросло до семи.
СК: число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«По данным ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что началась комплексная проверка компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить