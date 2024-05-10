СК: число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи

Количество погибших в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге выросло до семи.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«По данным ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что началась комплексная проверка компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.