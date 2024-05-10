СК: число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи
- РИА Новости
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Об этом сообщает Следственный комитет России.
«По данным ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что началась комплексная проверка компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.