В Петербурге начали комплексную проверку в компании, чей автобус упал в Мойку
- РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городской комитет по транспорту.
Отмечается, что по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова комитет по транспорту начал проверку компании «Такси».
Уточняется, что со стороны компании-перевозчика и комитета по транспорту следствию оказывается содействие.
Так, изъяты видеозаписи с камеры внутри кабины водителя и с наружных камер наблюдения.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.
Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, в качестве подозреваемого.