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В Петербурге начали комплексную проверку в компании, чей автобус упал в Мойку

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Началась комплексная проверка компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге.
В Петербурге начали комплексную проверку в компании, чей автобус упал в Мойку
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Отмечается, что по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова комитет по транспорту начал проверку компании «Такси».

Уточняется, что со стороны компании-перевозчика и комитета по транспорту следствию оказывается содействие.

Так, изъяты видеозаписи с камеры внутри кабины водителя и с наружных камер наблюдения.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, в качестве подозреваемого.

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