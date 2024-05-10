Большинство союзников США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине
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Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что против резолюции проголосовали Чехия, Аргентина, Венгрия, Микронезия, Израиль, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Соединённые Штаты.
При этом ближайшие союзники США в Совбезе — Южная Корея, Франция и Япония — голосовали за.
Большая часть союзников Соединённых Штатов воздержались.
Россия и КНР голосовали за резолюцию.
10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию Совбеза ООН, которая признаёт право Палестины на вступление в организацию и расширяет её права.