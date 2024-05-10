Большинство союзников США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине

Большая часть союзников Соединённых Штатов воздержались при голосовании в ГА ООН по резолюции, расширяющей права Палестины в организации.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что против резолюции проголосовали Чехия, Аргентина, Венгрия, Микронезия, Израиль, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Соединённые Штаты.

При этом ближайшие союзники США в Совбезе — Южная Корея, Франция и Япония — голосовали за.

Большая часть союзников Соединённых Штатов воздержались.

Россия и КНР голосовали за резолюцию.

10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию Совбеза ООН, которая признаёт право Палестины на вступление в организацию и расширяет её права.