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Тарпищев: нельзя Медведева назвать главным претендентом на золото Олимпиады

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на золото Олимпиады в Париже.
Тарпищев: нельзя Медведева назвать главным претендентом на золото Олимпиады
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Нельзя Медведева назвать главным претендентом на золото Олимпиады. Потому что для нас лучшие покрытия — это хард (на Играх матчи будут проходить на грунте. — RT). Так как в России дефицит грунтовых кортов, мы выходим на грунт только 20 мая. Есть пять-шесть соперников, которые имеют такие же шансы на победу, может, даже чуть выше», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

ITF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Атлеты должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых правилах ITF.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Медведев высказался о своём самочувствии накануне матча на «Мастерсе» в Риме.

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