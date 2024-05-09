Медведев: была небольшая травма, но сейчас я чувствую себя хорошо

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём самочувствии накануне матча на «Мастерсе» в Риме.

«У меня была небольшая травма, но сейчас я чувствую себя хорошо. Приехал в Рим, провёл спарринги, уже могу выкладываться по полной. Матч завтра, у меня будет дополнительный день на отдых. Так что я готов к игре», — сказал Медведев на пресс-конференции.

2 мая Медведев из-за травмы принял решение сняться с матча 1/4 финала турнира в Мадриде после первого сета, в котором он проиграл чеху Иржи Легечке со счётом 4:6.

На старте соревнований в Риме россиянин сыграет с Джеком Дрэйпером из Великобритании.

Ранее Медведев высказался о своей травме.