Теннисист Медведев заявил, что не может оценить степень серьёзности травмы бедра
- Gettyimages.ru
«В четвёртом гейме я внезапно почувствовал, что щёлкнуло бедро. При напряжении мышц возникал спазм. В конце сета я специально попробовал сбегать к сетке, и это было больно. Поэтому продолжать не имело смысла. До медицинского обследования ничего сказать не могу», — цитирует Медведева AFP.
2 мая стало известно, что Медведев принял решение сняться с матча 1/4 финала турнира после первого сета, в котором он проиграл чеху Иржи Легечке со счетом 4:6.
Следующий матч Легечка проведёт с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Ранее Легечка поддержал Медведева после снятия с «Мастерса» в Мадриде.