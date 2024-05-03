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Теннисист Медведев заявил, что не может оценить степень серьёзности травмы бедра

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей травме, которую он получил в ходе матча на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Теннисист Медведев заявил, что не может оценить степень серьёзности травмы бедра
  • Gettyimages.ru

«В четвёртом гейме я внезапно почувствовал, что щёлкнуло бедро. При напряжении мышц возникал спазм. В конце сета я специально попробовал сбегать к сетке, и это было больно. Поэтому продолжать не имело смысла. До медицинского обследования ничего сказать не могу», — цитирует Медведева AFP.

2 мая стало известно, что Медведев принял решение сняться с матча 1/4 финала турнира после первого сета, в котором он проиграл чеху Иржи Легечке со счетом 4:6. 

Следующий матч Легечка проведёт с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее Легечка поддержал Медведева после снятия с «Мастерса» в Мадриде.

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