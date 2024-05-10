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Bloomberg: стратегический участок в Арктике выставили на продажу

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Участок земли на архипелаге Шпицберген выставили на продажу за €300 млн.
Bloomberg: стратегический участок в Арктике выставили на продажу
  • Gettyimages.ru
  • © Adrian Wojcik

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сказано в материале, в высоких широтах Арктики продаётся участок земли размером с Манхэттен геополитического значения за €300 млн ($323 млн).

Уточняется, что это произошло после того, как в Арктике зафиксировали самое тёплое лето в прошлом году, а в регионе Шпицберген в результате изменения климата стало меньше морского льда.

Юрист Пер Киллингстад заявил, что это последний частный участок на девяти островах архипелага.

В декабре дети экс-премьера Италии Сильвио Берлускони решили выставить на продажу часть унаследованной недвижимости.

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