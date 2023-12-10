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Дети Берлускони решили продать особняк XVIII века, где он принимал Путина

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Дети экс-премьера Италии Сильвио Берлускони решили выставить на продажу часть унаследованной недвижимости.

Об этом информирует ANSA.

Как уточняется в материале, речь идёт, в том числе, об особняке XVIII века Джернетто в Лезмо, под Брянцей.

Там Берлускони хотел организовать Университет свободного мышления и проводил официальные встречи, в том числе принял в 2010 году Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра России.

Наследство политика оценивается примерно в €5 млрд.

В октябре газета The Guardian писала, что наследники Берлускони намерены уничтожить большую часть его коллекции картин.

Уточняется, что большую часть из 25 тыс. картин он приобрёл на ночных телеаукционах.

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