Ковальчук планирует взять паузу, прежде чем принять решение о продолжении карьеры

Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался о том, когда он примет решение о продолжении спортивной карьеры.

«Думаю, что месяц отдохну, потом будет понятно, что будем делать дальше», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

В нынешнем сезоне КХЛ 40-летний нападающий выступал за «Спартак» и набрал восемь очков (4 + 4) по системе «гол + пас» в 25 проведённых матчах. Его контракт с московским клубом истёк 30 апреля.

Сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает возможность предложить Ковальчуку должность функционера, которую он уже занимал в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».