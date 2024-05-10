Ковальчук планирует взять паузу, прежде чем принять решение о продолжении карьеры
- РИА Новости
«Думаю, что месяц отдохну, потом будет понятно, что будем делать дальше», — приводит слова Ковальчука ТАСС.
В нынешнем сезоне КХЛ 40-летний нападающий выступал за «Спартак» и набрал восемь очков (4 + 4) по системе «гол + пас» в 25 проведённых матчах. Его контракт с московским клубом истёк 30 апреля.
Сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает возможность предложить Ковальчуку должность функционера, которую он уже занимал в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Ранее Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак».