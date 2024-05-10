Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ по окончании сезона

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Хочу сообщить, что это был мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать контракт. Мое путешествие здесь подойдёт к концу через несколько недель», — заявил Мбаппе.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что игрок летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинул микст-зону после вопроса о «Реале».