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Хачанов победил Шевченко во втором круге турнира ATP в Риме

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.
Хачанов победил Шевченко во втором круге турнира ATP в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Во втором круге он победил представителя Казахстана Александра Шевченко со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 42 минуты.

Россиянин сделал три подачи навылет, одну двойную ошибку при трёх реализованных брейк-пойнтах из четырёх. Его соперник совершил три эйса и две двойные ошибки.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Маттео Джиганте (Италия).

Ранее сообщалось, что Котов не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Риме.

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