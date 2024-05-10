Хачанов победил Шевченко во втором круге турнира ATP в Риме
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Во втором круге он победил представителя Казахстана Александра Шевченко со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 42 минуты.
Россиянин сделал три подачи навылет, одну двойную ошибку при трёх реализованных брейк-пойнтах из четырёх. Его соперник совершил три эйса и две двойные ошибки.
В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Маттео Джиганте (Италия).
Ранее сообщалось, что Котов не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Риме.