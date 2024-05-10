Хачанов победил Шевченко во втором круге турнира ATP в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

Во втором круге он победил представителя Казахстана Александра Шевченко со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 42 минуты.

Россиянин сделал три подачи навылет, одну двойную ошибку при трёх реализованных брейк-пойнтах из четырёх. Его соперник совершил три эйса и две двойные ошибки.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Маттео Джиганте (Италия).

Ранее сообщалось, что Котов не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Риме.