Медведев: Россия ответит на удары оружием Запада не только по Киеву
Медведев в ответ на слова Кэмерона о борьбе с Путиным призвал быть поаккуратнее
- РИА Новости
«Storm Shadow / SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами», — написал он в Telegram.
Медведев отметил, что при определённых обстоятельствах ответ за это «полетит не только в Киев» и «со специальным боеприпасом».
По его словам, цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки Запада.
Ранее Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина в украинском конфликте.
6 мая Минобороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа.