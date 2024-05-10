Медведев: Россия ответит на удары оружием Запада не только по Киеву

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона про намерение бороться с российским лидером Владимиром Путиным «до победного конца».

«Storm Shadow / SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что при определённых обстоятельствах ответ за это «полетит не только в Киев» и «со специальным боеприпасом».

По его словам, цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки Запада.

Ранее Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина в украинском конфликте.

6 мая Минобороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа.