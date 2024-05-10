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Средства ПВО сбили 17 реактивных снарядов над территорией Белгородской области

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Средства ПВО России сбили 17 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.
Средства ПВО сбили 17 реактивных снарядов над территорией Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что около 19:45 мск было пресечено несколько попыток Киева совершить террористические атаки по территории России с применением РСЗО RM-70 Vampire, управляемых авиационных бомб и БПЛА самолётного типа.

Так, российские средства ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО России сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом.

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