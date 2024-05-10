Средства ПВО сбили 17 реактивных снарядов над территорией Белгородской области

Средства ПВО России сбили 17 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что около 19:45 мск было пресечено несколько попыток Киева совершить террористические атаки по территории России с применением РСЗО RM-70 Vampire, управляемых авиационных бомб и БПЛА самолётного типа.

Так, российские средства ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО России сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом.