WT: американские сенаторы пришли к окончательному выводу — сговора между Трампом и Москвой в 2016-м не было

Комитет сената США по делам разведки заключил, что «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года всё-таки было, однако Москва никак не координировала свои действия с избирательным штабом Дональда Трампа, пишет The Washington Times. Согласно опубликованному во вторник комитетом пятому тому доклада о вмешательстве Москвы, члены избирательного штаба нынешнего президента удручающе часто общались с лицами, связанными с российскими властями, однако свидетельств того, что Трамп вступил в сговор с Москвой, обнаружено не было.

Комитет сената США по разведке не нашёл свидетельств того, что избирательный штаб Дональда Трампа перед президентскими выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования, однако счёл «тревожными» частые контакты между членами штаба и «лицами, связанными с Кремлём», сообщает The Washington Times со ссылкой на опубликованный комитетом во вторник пятый — и последний — том его доклада о «российском вмешательстве» в прошлые выборы.

Как отмечается в материале издания, сенаторы в целом пришли к тем же выводам, что и спецпрокурор минюста США Роберт Мюллер, который вёл расследование по «российскому делу» — тот также не смог обнаружить доказательств сговора между Трампом и Москвой. Мюллер, который завершил своё расследование в прошлом году, установил, что Россия пыталась повлиять на ход выборов 2016 года, однако эти попытки предпринимались без координации с избирательным штабом нынешнего президента США, напоминает обозреватель WT.

Между тем, комитет по делам разведки всё же «пошёл дальше», чем Мюллер в нескольких ключевых аспектах, подчёркивает журналист. Так, сенаторы заключили, что бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт мог поддерживать сомнительные связи с лицами, имеющими отношение к российским властям, что российские чиновники пытались «воспользоваться неопытностью» чиновников в составе администрации Трампа во время переходного периода после выборов, а также что Трамп внимательно следил за публикацией сайтом WikiLeaks электронных писем, похищенных у руководства Демократической партии США и сотрудников избирательного штаба его соперницы Хиллари Клинтон, перечисляет автор.

Как уточняется в материале Washington Times, работавшего ранее на Манафорта украинского предпринимателя Константина Килимника, о котором в докладе Мюллера говорилось, что он имеет «связи с российской разведкой», в докладе комитета по делам разведки прямо называют «офицером российских разведслужб». Сенаторам удалось обнаружить свидетельства о том, что Килимник был непосредственно связан с российской кибероперацией по взлому и похищению конфиденциальных документов, организованной во время выборов 2016 года, а это означает, что общение Манафорта с ним и его готовность передавать украинцу информацию представляли «серьёзную угрозу контрразведывательного характера». При этом установить, зачем Манафорт передал Килимнику важные данные о стратегии избирательного штаба Трампа и организованных им соцопросах, сенаторы не смогли — однако известно, что американский чиновник и после выборов продолжил сотрудничать с украинцем с целью устранения свидетельств о российском вмешательстве, указывается в докладе. Как напоминает обозреватель The Washington Post, Манафорт в 2018 году был приговорён американским судом к семи годам тюрьмы за мошенничество, обнаруженное в ходе «российского дела», однако в нынешнем году он был отпущен в связи с пандемией коронавируса.

Сенаторы также заключили, что Москва воспользовалась отсутствием опыта у чиновников в «переходной команде» Трампа, а также их желанием отменить решения его предшественника Барака Обамы, дабы создать «неофициальные каналы, при помощи которых она могла бы поддерживать связь» с новой администрацией, пишет WT. «Существовавшая вокруг переходной команды группа неофициальных советников, имевших разный уровень доступа к избранному президенту и разную искушённость в иностранных делах, стала привлекательной целью для иностранного влияния, создав заметные уязвимости контрразведывательного характера», — цитирует издание доклад сенаторов.

Наконец, сенаторы также заключили, что руководство сайта Wikileaks, «вероятно, понимало», что, публикуя похищенные хакерами электронные письма членов национального комитета Демократической партии и избирательного штаба Клинтон, оно оказывает содействие России в её попытках повлиять на американские выборы, сообщает Washington Times. При этом, как установили члены комитета по делам разведки, Трамп пристально следил за публикациями Wikileaks через своего давнего друга Роджера Стоуна, который в прошлом году был признан виновным в предоставлении конгрессу США ложных сведений о своих попытках выйти на связь с руководством сайта, дабы подробнее узнать о том, какие материалы он готовил к обнародованию. Такие выводы сенаторов вызывают сомнения по поводу предоставленных Трампом Роберту Мюллеру письменных свидетельств, в которых он утверждал, что не помнит, чтобы с кем-то разговаривал о Wikileaks, подчёркивает обозреватель WT.

По данным WT, комитет по разведке жёстко раскритиковал ФБР за то, что оно не стало устанавливать достоверность досье на Трампа, составленного бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом и содержавшего «непристойные детали» — но при этом не преминуло воспользоваться им, чтобы получить ордер суда на наблюдение за сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Члены комитета отметили, что ФБР не стало предпринимать необходимых шагов для проверки выводов господина Стила даже несмотря на то, что один из осведомителей позднее выразил сомнения по поводу их надёжности, говорится в статье.

Как отмечает обозреватель WT, выводы комитета по делам разведки одновременно противоречат и заявлениям господина Трампа о том, что сообщения о «российском вмешательстве» целиком и полностью были «уткой», и утверждениям демократов о том, что Трамп одержал победу на выборах, вступив в сговор с Москвой. По этой причине — и на фоне следующих президентских выборов, до которых осталось совсем немного — республиканцы и демократы прокомментировали доклад сенаторов по-разному: тогда как первые восприняли документ как «оправдание», вторые подчеркнули, что «российское вмешательство» всё же было, пишет журналист.