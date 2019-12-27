Reuters: ООН переадресовала Вашингтону обвинения России по ситуации с выдачей американских виз

ООН отвергла обвинения России в том, что организация игнорирует задержку с выдачей виз, сообщает Reuters.

Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, глава организации Антониу Гутерреш неоднократно выражал озабоченность в связи с тем, что США задерживают выдачу виз официальным лицам из России.

«На протяжении многих месяцев генеральный секретарь и юрисконсульт ООН неоднократно высказывали свою озабоченность и правовую позицию организации высокопоставленным представителям принимающей страны», — отметил он.

Дюжаррик при этом добавил, что Гутерреш и его команда продолжают внимательно следить за этим вопросом.

Министерство иностранных дел России, как напоминает издание, ранее заявило о том, что Вашингтон намеренно задерживает выдачу виз российским чиновникам, собирающимся посетить штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Российская сторона при этом подчеркнула, что подобный шаг американских властей может ещё больше обострить и без того напряжённые отношения между двумя странами.

Согласно недавнему докладу комитета ООН по связям с США, другие страны, в том числе Китай, Северная Корея, Иран, Сирия и Куба, также жаловались на задержку с получением американских виз.