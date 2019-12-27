Reuters Оригинал

Reuters: ООН переадресовала Вашингтону обвинения России по ситуации с выдачей американских виз

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на обвинения со стороны России в том, что организация игнорирует проблему с выдачей американских виз, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш неоднократно высказывал свою обеспокоенность в связи с этой ситуацией.
Reuters: ООН переадресовала Вашингтону обвинения России по ситуации с выдачей американских виз
Reuters
ООН отвергла обвинения России в том, что организация игнорирует задержку с выдачей виз, сообщает Reuters.
 
Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, глава организации Антониу Гутерреш неоднократно выражал озабоченность в связи с тем, что США задерживают выдачу виз официальным лицам из России.
 
«На протяжении многих месяцев генеральный секретарь и юрисконсульт ООН неоднократно высказывали свою озабоченность и правовую позицию организации высокопоставленным представителям принимающей страны», — отметил он.
 
Дюжаррик при этом добавил, что Гутерреш и его команда продолжают внимательно следить за этим вопросом.
 
Министерство иностранных дел России, как напоминает издание, ранее заявило о том, что Вашингтон намеренно задерживает выдачу виз российским чиновникам, собирающимся посетить штаб-квартиру организации в Нью-Йорке. Российская сторона при этом подчеркнула, что подобный шаг американских властей может ещё больше обострить и без того напряжённые отношения между двумя странами.
 
Согласно недавнему докладу комитета ООН по связям с США, другие страны, в том числе Китай, Северная Корея, Иран, Сирия и Куба, также жаловались на задержку с получением американских виз.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Reuters США Северная Америка
теги
виза ООН Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров