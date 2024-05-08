Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества в майские праздники

Директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил в беседе с RT, что в период майских праздников, особенно во время массовых мероприятий и празднований, таких как 9 Мая, возрастает риск столкнуться с различными видами мошенничества.

Одна из схем связана с благотворительными фондами, объяснил эксперт.

«Мошенники могут создавать фальшивые организации, утверждая, что собирают средства для помощи ветеранам или другим нуждающимся. Важно проверять, имеет ли фонд официальную регистрацию и прозрачную отчётность», — посоветовал специалист.

Кроме того, по его словам, в этот период распространено мошенничество с бронированием.

«Популярны случаи, когда предлагается забронировать беседки для шашлыков или места для отдыха, а после оплаты оказывается, что брони не существует. Рекомендуется бронировать через проверенные сервисы или лично посещать место для подтверждения брони», — пояснил специалист.

Также в период праздников могут появляться предложения о покупке товаров по «очень выгодным» ценам, которые в реальности могут оказаться некачественными или вовсе несуществующими, подчеркнул Липов.

«Стоит внимательно проверять информацию о продавце и читать отзывы. В этот период активизируются и интернет-мошенники, предлагающие различные праздничные услуги или товары. Важно использовать надёжные и известные платёжные системы и избегать перевода средств на сомнительные счета», — рассказал он.

Помимо этого, мошенники могут предложить заполнить анкеты или участвовать в опросах с целью украсть личную информацию, добавил эксперт.

«Следует быть крайне осторожным с тем, какую личную информацию вы раскрываете в интернете или при личных встречах. Всегда обращайте внимание на подробности и проверяйте информацию через официальные источники или обращайтесь за помощью к специалистам», — заключил он.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о новой схеме мошенничества, которая применяется по всей стране.