В подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов возникли перебои с водой и светом
Электро- и водоснабжение осуществляется в находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов.
Информацию об этом приводит украинское издание «Зеркало недели». В сообщении указывается, что перебои наблюдаются в ряде районов города.
Ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв.
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