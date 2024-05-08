В подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов возникли перебои с водой и светом

Электро- и водоснабжение осуществляется в находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов.

Информацию об этом приводит украинское издание «Зеркало недели». В сообщении указывается, что перебои наблюдаются в ряде районов города. Ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв.