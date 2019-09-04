Politico: сенатору-республиканцу Майку Ли Москва выдала визу, а его коллегам — нет

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли получил на этой неделе визу для поездки в Россию, пишет Politico. Произошло это после того, как российские власти не предоставили визу его коллегам.

Как напоминает издание, на прошлой неделе сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мёрфи и сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон — оба входят в комитет сената по международным отношениям — заявили о том, что Москва отказалась выдавать им российские визы.

И Мёрфи, и Джонсон выразили своё негодование в связи со случившимся, заявив, что подобный шаг лишь навредит отношениям между США и Россией, даже несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп, как пишет издание, «делает реверансы» в сторону российского лидера Владимира Путина.

Представитель Майка Ли сообщил, что республиканец будет в России с 5 по 8 сентября и встретится с официальными лицами российского правительства, а также с членами бизнес-сообщества. Ли планирует обсудить «торговлю, военные отношения и свободу вероисповедания».

«Для Соединённых Штатов важно поддерживать крепкий и открытый диалог с Российской Федерацией, чтобы добиться прогресса по тем вопросам, которые являются центральными для мира и процветания Америки», — подчеркнул представитель сенатора.

Как отмечает издание, ещё на прошлой неделе не было ясно, получит ли американский политик визу на фоне растущих разногласий между американским сенатом и Москвой.

Ещё в 2015 году Россия запретила въезд в страну нескольким членам конгресса, в том числе сенатору Джону Маккейну, который был тогда председателем комитета сената по вооружённым силам. Запрет был введён после того, как Маккейн поддержал санкции против Москвы за «незаконную аннексию Крыма»*, пишет Politico.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).