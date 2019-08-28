USA Today: «мелочно и контрпродуктивно» — сенаторы США пожаловались на то, что их не пускают в Россию

Два американских сенатора Рон Джонсон и Крис Мёрфи раскритиковали российские власти за срыв их поездки в Москву. Как утверждают политики, им было отказано в выдаче виз. Однако, по словам посольства России в США, законодатели не подавали запрос о получении виз, сообщает USA Today.

Россия «отказала в выдаче виз» двум американским сенаторам, планировавшим посетить страну. Из-за этой «необычной придирки» законодатели были вынуждены отменить запланированную поездку в Москву, пишет USA Today.

По словам издания, сенаторы — республиканец от Висконсина Рон Джонсон и демократ от Коннектикута Крис Мёрфи — осудили «решение Кремля», назвав его «контрпродуктивным» и «мелочным».

«Российские власти ещё сильнее изолируют себя, блокируя наш визит. Речь идёт о потенциально опасном моменте для хрупких отношений между двумя странами. И вызывает сожаление то, что Россия не заинтересована в диалоге», — заявил Мёрфи.

Джонсон объявил шаг Москвы «мелочным оскорблением» и признался, что он рассчитывал на «прямой диалог с российскими парламентариями», который мог бы помочь укрепить отношения Вашингтона с Москвой. Вместо этого, по его словам, правительство Путина «решило поиграть в дипломатическую игру с этим искренним чувством» и отказало ему во въезде в Россию.

Между тем третий сенатор, Майк Ли от штата Юта, планировавший поездку, получил визу и намерен отправиться в Москву. Как пояснил его пресс-секретарь, пока лишь известно, что политик собирается встретиться с послом США в России Джоном Хантсманом.

Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором обрушилось с критикой на Джонсона. Представители ведомства назвали законодателя «русофобом» и заявили, что он не подавал запрос о получении визы.

«Беспочвенные обвинения сенатора Джонсона в адрес России не оставляют никаких сомнений — он готов не к диалогу, а к конфронтации», — говорится в сообщении посольства России в США. По словам его представителей, этот комментарий распространяется и на Мёрфи. При этом, как утверждает издание, в своём твите ведомство «намекнуло», что отказ в выдаче виз — это «месть за американские санкции против российских парламентариев».

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что американским законодателям редко отказывают в визе. «Это чрезвычайно необычно и, я бы даже сказал, прискорбно», — отметил он.

Макфол вспомнил похожий случай. В 2017 году российские власти запретили посещать страну сенатору Джине Шахин. Кремль «блокировал» её визит после того, как конгресс принял активно поддерживаемый ею закон, ужесточающий санкции против России.

Кроме того, в 2015 году Россия ввела санкции против «ярого критика Путина» сенатора Джона Маккейна и нескольких других высокопоставленных американских чиновников. Очевидно, что это была «месть за ограничения, которые администрация Обамы наложила на российских чиновников», рассуждает USA Today.

Макфол признался, что ему непонятно, чем именно Мёрфи и Джонсон вызвали «гнев» России. Но, по мнению экс-посла, эта ситуация хорошо иллюстрирует то, что «Путина не интересует разрядка отношений с США».

Джонсон, Мёрфи и Ли заседают в сенатском комитете по международным делам. Все они голосовали за законопроект о санкциях против России, обращает внимание USA Today.

В России законодатели намеревались встретиться с правительственными чиновниками и гражданскими активистами, хотя их план действий не был окончательно определён. Пресс-секретарь Мёрфи рассказала, что её шеф теперь намерен поехать в Берлин, а затем присоединиться к Джонсону и посетить Сербию, Косово и Украину.