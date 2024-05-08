Король Таиланда поздравил Путина с инаугурацией

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) направил Владимиру Путину поздравление по случаю вступления в должность президента России.

В опубликованном Национальным бюро новостей Таиланда поздравлении указывается, что между странами устоялись особые отношения, в основе которых лежат общие ценности и взаимное уважение.

«Желаю вам крепкого здоровья и сил, а также успехов в выполнении государственных обязанностей во имя благополучия и процветания страны и российского народа», — приводит текст поздравления ТАСС.

Ранее с инаугурацией Путина поздравил лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.