Останки 31 без вести пропавшего красноармейца обнаружили в Тверской области
Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.
В нём указывается, что всего поисковый отряд МЧС России обнаружил останки 31 без вести пропавшего красноармейца.
«Все павшие бойцы будут перезахоронены с воинскими почестями», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Самарские поисковики обнаружили останки двух красноармейцев на южном склоне Терского хребта в Предкавказье.