Останки 31 без вести пропавшего красноармейца обнаружили в Тверской области

Участники поискового отряда «ФИПО-АГПС» Академии ГПС МЧС России обнаружили в Тверской области останки павших бойцов Красной армии.

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

В нём указывается, что всего поисковый отряд МЧС России обнаружил останки 31 без вести пропавшего красноармейца.

«Все павшие бойцы будут перезахоронены с воинскими почестями», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Самарские поисковики обнаружили останки двух красноармейцев на южном склоне Терского хребта в Предкавказье.