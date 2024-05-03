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Самарские поисковики нашли останки двух красноармейцев в Предкавказье

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Представители самарского поискового отряда «Сокол» нашли останки двух красноармейцев на южном склоне Терского хребта в Предкавказье.
Самарские поисковики нашли останки двух красноармейцев в Предкавказье
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Будучи в поисковом движении около трёх лет, я часто слышал, как обсуждают самую ценную для поисковика находку. И вот сегодня, работая на Терском рубеже обороны, близ города Малгобек, произошло чудо — при погибшем солдате был медальон. Надеюсь, удастся прочитать информацию на его вкладыше, чтобы начать архивную работу, установить личность и начать поиск родных и близких бойца», — заявил активист самарского объединения Владимир Тихонов.

Всего на счету отряда 50 найденных останков бойцов и три амулета.

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