Самарские поисковики нашли останки двух красноармейцев в Предкавказье

Представители самарского поискового отряда «Сокол» нашли останки двух красноармейцев на южном склоне Терского хребта в Предкавказье.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Будучи в поисковом движении около трёх лет, я часто слышал, как обсуждают самую ценную для поисковика находку. И вот сегодня, работая на Терском рубеже обороны, близ города Малгобек, произошло чудо — при погибшем солдате был медальон. Надеюсь, удастся прочитать информацию на его вкладыше, чтобы начать архивную работу, установить личность и начать поиск родных и близких бойца», — заявил активист самарского объединения Владимир Тихонов.

Всего на счету отряда 50 найденных останков бойцов и три амулета.

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