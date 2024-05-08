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ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в каркас ворот

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ПСЖ уступил «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба.

По информации Opta Sports, французский клуб установил сразу несколько рекордов Лиги чемпионов по количеству ударов по штангам и перекладинам: за сезон (14), за матч в плей-офф (четыре) и за двухматчевый раунд плей-офф (шесть).

Также подопечные Луиса Энрике установили рекорд плей-офф Лиги чемпионов по ударам за матч без забитых голов (30).

Ранее сообщалось, что «Боруссия» победила ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года.

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