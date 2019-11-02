СТРАНА: угодивший в секс-скандал депутат назвал журналистов Рады «шалавами»

03:00
«Локомотив» обыграл СКА в матче КХЛ
Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Устинова заняла первое место в заплыве на 200 м кролем на этапе КМ
Россиянка Дарья Устинова завоевала золото на дистанции 200 м кролем на этапе Кубка мира по плаванию в Казани.
03:00
В Москве неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам
Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам на западе Москвы, один из них скончался от полученных ранений. В настоящее время полиция разыскивает преступника.
03:00
Пловец Морозов победил на дистанции 50 м на спине на этапе КМ в Казани
Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию в Казани.
03:00
Малкин восстановился после травмы и сыграет с «Эдмонтоном»
Нападающий сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
03:00
СМИ: Число погибших при взрыве в сирийском Телль-Абъяде возросло до 13
В результате взрыва в сирийском городе Телль-Абъяд на границе с Турцией погибли по меньшей мере 13 человек, около 20 человек получили ранения, сообщает Anadolu.
03:00
Мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Байер» в десятом туре Бундеслиги
Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче десятого тура немецкой Бундеслиги.
03:00
Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, выиграли домашний этап серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
03:00
«Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» потерпела разгромное поражение от франкфуртского «Айнтраха» в матче десятого тура немецкой Бундеслиги.
03:00
Дружинин завоевал золото в заплыве на 1500 м вольным стилем на этапе КМ
Российский пловец Илья Дружинин одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Казани.
03:00
Надаль снялся с полуфинала турнира ATP в Париже
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль отказался от выступления в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс 1000» в Париже.
03:00
РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом.
03:00
«Рома» взяла верх над «Наполи» в Серии А
«Рома» обыграла «Наполи» в матче 11-го тура итальянской футбольной Серии А.
03:00
Комментатор Метревели раскрыл секрет профессионального долголетия
Известный спортивный комментатор Александр Метревели, которому 2 ноября исполнилось 75 лет, раскрыл секрет профессионального долголетия.
03:00
Метревели оценил перспективы Сафина в качестве телекомментатора
Известный российский журналист Александр Метревели поделился мнением по поводу комментаторских перспектив экс-первой ракетки мира Марата Сафина.
03:00
В Сыктывкаре в многоквартирном жилом доме произошёл пожар
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Сыктывкаре произошёл пожар. Спасатели были вынуждены эвакуировать дом, после чего ликвидировали открытое горение.
03:00
Самарин признался, что ему стыдно за падение на тройном лутце на этапе Гран-при во Франции
Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в произвольной программе на третьем в сезоне этапе серии Гран-при в Гренобле.
03:00
Делегация во главе с архиепископом Иоанном посетила Троице-Сергиеву лавру
Делегация Архиепископии западноевропейских приходов во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном посетила Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом посаде.
03:00
«Зенит» стал победителем первого круга РПЛ
Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Нафтогаз» направил в Стокгольм встречный иск против «Газпрома»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания направила в стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к «Газпрому» на сумму $12 млрд.
03:00
Джокович вышел в финал «Мастерса» в Париже
Серб Новак Джокович одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже.
03:00
В Чувашии снегоуборочная машина врезалась в поезд
В Канашском районе в Чувашии в результате столкновения снегоуборочной машины с электричкой пострадал один человек, информирует пресс-служба управления ГИБДД по республике.
03:00
«Тамбов» одержал победу над «Сочи» в 15-м туре РПЛ
«Тамбов» на выезде обыграл «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ
Стали известны составы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
СНБО Украины утвердил бюджет на 2020 год в сфере обороны
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил заложенные в проект государственного бюджета на 2020 год $9,9 млрд расходов на безопасность и оборону.
03:00
Барти сыграет со Свитолиной в финале Итогового турнира WTA
Австралийка Эшли Барти одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
03:00
В Нарьян-Маре похоронили убитого в детском саду мальчика
В Нарьян-Маре прошли похороны шестилетнего мальчика, который был убит в городском детском саду «Сказка».
03:00
В Малайзии после аварии скончался индонезийский мотогонщик
На этапе чемпионата Asia Talent Cup на трассе «Сепанг» в Малайзии произошла авария, жертвой которой стал индонезийский мотогонщик Афридза Мунандар.
03:00
Медведев прибыл в Таиланд
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок, сообщает РИА Новости.
03:00
МИД России призвал осуждать давление украинских властей на журналистов
Министерство иностранных дел России призвало международные структуры жёстче реагировать на все формы давления украинских властей на журналистов.
03:00
Метревели рассказал об опыте комментирования футбольного матча
Известный теннисный комментатор Александр Метревели, бывшая девятая ракетка мира, рассказал об опыте работы на футбольном матче.
03:00
Экс-теннисист Метревели: отношение к матчам за сборную поменялось
Бывшая девятая ракетка мира, известный комментатор Александр Метревели поделился мнением по поводу отношения современных теннисистов к выступлениям за сборную.
03:00
Гол Дацюка помог «Автомобилисту» одолеть «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
В Башкирии трое детей провалились под лёд
В башкирском селе Байгильдино Нуримановского района трое детей на озере провалились под лёд, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
03:00
Американский грузовой космический корабль Cygnus вышел на орбиту
Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблём Cygnus.
03:00
МЮ потерпел поражение от «Борнмута» в 11-м туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
В ДНР готовы к разведению сил у Петровского 4 ноября
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о намерении отводить вооружение в Петровском 4 ноября согласно плану.
03:00
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в России
Эксперты сервиса HeadHunter представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий во всех профессиональных сферах в регионах России в ноябре.
03:00
Фигурист Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции
Россиянин Александр Самарин занял второе место на третьем в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
03:00
Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
03:00
Полиция Саратова начала проверку данных о попытке похищения девочки
Полиция Саратова организовала проверку в отношении 30-летнего мужчины, который якобы попытался похитить 9-летнюю девочку и был впоследствии задержан отцом ребёнка.
03:00
ЦСКА нанёс «Барысу» пятое поражение подряд в КХЛ
Московский ЦСКА взял верх над «Барысом» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
СМИ: Около 10 человек погибли при взрыве в сирийском Телль-Абъяде
В сирийском городе Телль-Абъяд на границе с Турцией произошёл взрыв, погибли около десяти человек.
03:00
Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы
Мужская сборная России заняла первое место на командном чемпионате Европы по шахматам в грузинском Батуми.
03:00
Протестующие в Гонконге напали на редакцию агентства «Синьхуа»
Протестующие в Гонконге напали на азиатско-тихоокеанское бюро китайского агентства «Синьхуа», вандалы разбили стёкла в редакции и бросали бутылки с зажигательной смесью в холл офиса.
03:00
Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
Ураинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне после снятия с полуфинального матча Белинды Бенчич из Швейцарии.
03:00
В «Чертаново» отреагировали на слова Уткина по поводу финансов клуба
Директор московской футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал слова известного журналиста и блогера Василия Уткина по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
03:00
В Золотом снимут ограничение на передвижение жителей
Командир оперативно-тактической группировки «Север» украинской армии генерал Олег Микац заявил, что в воскресенье, 3 ноября, будет отменён режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.
03:00
Женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам
Российские шахматистки заняли первое место на командном чемпионате Европы в грузинском Батуми.
03:00
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал самый важный отдел в футбольном клубе
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о самом важном отделе в футбольном клубе.