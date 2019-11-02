СТРАНА: угодивший в секс-скандал депутат назвал журналистов Рады «шалавами»

Украинский депутат Богдан Ярёменко, который недавно оказался в эпицентре секс-скандала после обнародования его переписки, снова отличился. Как пишет «СТРАНА», Ярёменко в комментариях в соцсети Facebook назвал журналистов, которые работают в Верховной раде «шалавами».

Депутат от партии «Слуга народа» Богдан Ярёменко назвал журналистов, которые работают в Верховной раде Украины «шалавами». Как пишет «СТРАНА», об этом он написал в комментариях в соцсети Facebook.

Один из комментаторов под постом Яременко о сложении полномочий главы комитета Рады написал: «Всё время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство шалав работают на спецслужбы, или готовы это сделать».

На это Ярёменко ответил: «Я просто не думал, что шалавам аккредитацию в Верховную раду дают».

Кроме того, он опубликовал фотографию своего заявления об уходе с должности.

«Прошу уволить меня по собственному желанию с должности главы Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и международного сотрудничества», — говорится в заявлении.