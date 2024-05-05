Al Hadath: ХАМАС готов освободить около 30 заложников ради сделки с Израилем

Движение ХАМАС сообщило о готовности освободить около 30 заложников ради сделки с Израилем.

Об этом информирует Al Hadath.

По данным телеканала, сделка может состоять из трёх или четырёх этапов.

Отмечается, что на первом этапе могут быть освобождены пожилые и люди с заболеваниями.

Второй этап предполагает освобождение остальных гражданских лиц, третий — освобождение военнослужащих, четвёртый — обмен телами погибших.

Ранее сообщалось, что Израиль не завершит операцию в Газе в обмен на освобождение заложников.

Также руководящий член комитета по вооружённым сервисам палаты представителей США Адам Смит заявил, что действия Израиля могут привести к развитию альтернатив ХАМАС.