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Человек погиб в результате стрельбы на вечеринке в Нью-Йорке

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В США в результате стрельбы во время вечеринки для будущей матери в Нью-Йорке погиб один человек, ещё трое пострадали.

Об этом информирует телеканал NBC New York.

По его данным 24-летнего мужчину с ранением в грудь срочно доставили в больницу Ямайки, однако спасти его не удалось.

Отмечается, что трое пострадавших с огнестрельными ранениями были доставлены в ближайшую больницу. 

Полиция продолжает поиски стрелявшего. Ведомство не предоставило никакой информации о том, что привело к перестрелке.

Ранее в результате стрельбы в Северной Каролине погибли три правоохранителя.

Также при стрельбе в Теннесси погибли два человека, 14 пострадали.

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