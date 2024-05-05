Человек погиб в результате стрельбы на вечеринке в Нью-Йорке
Об этом информирует телеканал NBC New York.
По его данным 24-летнего мужчину с ранением в грудь срочно доставили в больницу Ямайки, однако спасти его не удалось.
Отмечается, что трое пострадавших с огнестрельными ранениями были доставлены в ближайшую больницу.
Полиция продолжает поиски стрелявшего. Ведомство не предоставило никакой информации о том, что привело к перестрелке.
Ранее в результате стрельбы в Северной Каролине погибли три правоохранителя.
Также при стрельбе в Теннесси погибли два человека, 14 пострадали.