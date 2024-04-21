Полиция: при стрельбе в Теннесси погибли два человека, 14 пострадали

Два человека погибли, 14 пострадали в ходе стрельбы на вечеринке в городе Мемфис в штате Теннесси.

Об этом информирует городская полиция.

Как передаёт РИА Новости, происшествие произошло на уличной вечеринке, на проведение которой не было разрешения. Всего на мероприятии были около 200—300 человек.

Полицейские обнаружили пять жертв с огнестрельными ранениями, троих из них госпитализировали в больницы в тяжёлом состоянии.

Двое мужчин погибли.

Ещё 11 пострадавших обратились в больницы самостоятельно.

10 апреля несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на праздновании Ураза-байрама в Филадельфии.