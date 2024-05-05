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Москалькова: в Пасху ярко проявляется единство народов России

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила россиян с праздником Пасхи и отметила, что в этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов.

В основе этого единства, по её словам, лежит историческое, культурное и нравственное наследие России.

«Христос Воскресе! Сердечно поздравляю с Пасхой — великим праздником торжества Веры и жизни, несущим радость и надежду!» — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Ранее замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником Пасхи.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи.

Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храм Христа Спасителя.

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