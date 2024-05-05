Москалькова: в Пасху ярко проявляется единство народов России
В основе этого единства, по её словам, лежит историческое, культурное и нравственное наследие России.
«Христос Воскресе! Сердечно поздравляю с Пасхой — великим праздником торжества Веры и жизни, несущим радость и надежду!» — написала Москалькова в своём Telegram-канале.
Ранее замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником Пасхи.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с праздником Пасхи.
Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храм Христа Спасителя.