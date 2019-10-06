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Reuters: в России допрос депутата Госдумы агентом ФБР назвали «циничной провокацией»

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Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, пишет Reuters. При этом спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал случившееся «циничной провокацией».
Reuters: в России допрос депутата Госдумы агентом ФБР назвали «циничной провокацией»
Reuters
Посольство России в США направило в американский Госдеп ноту протеста в связи с допросом российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщает Reuters.
 
Как заявил российский посол Анатолий Антонов, её задержали и отвели в отдельное помещение. Там сотрудник ФБР допрашивал депутата в течение часа.
 
«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение», — добавил посол.
 
Юмашева получила визу на въезд в США. В Америку она прибыла на форум «Диалог Форт-Росс» в Калифорнии. В Госдуме Юмашева координирует отношения с американским конгрессом.
 
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал допрос Юмашевой «циничной провокацией».
 
В сентябре Вашингтон отказался выдавать визы 10 членам российской делегации, отправлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН. Москва назвала этот шаг возмутительным и охарактеризовала как нарушение международных обязательств со стороны США.
 
Отношения между США и Россией, как отмечает издание, сейчас напряжены из-за ряда вопросов от Сирии до Украины. Кроме того, Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в американскую политику. Россия эти обвинения отвергает. 
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Reuters США Северная Америка
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