Reuters: в России допрос депутата Госдумы агентом ФБР назвали «циничной провокацией»

Посольство России в США направило в американский Госдеп ноту протеста в связи с допросом российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщает Reuters.

Как заявил российский посол Анатолий Антонов, её задержали и отвели в отдельное помещение. Там сотрудник ФБР допрашивал депутата в течение часа.

«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение», — добавил посол.

Юмашева получила визу на въезд в США. В Америку она прибыла на форум «Диалог Форт-Росс» в Калифорнии. В Госдуме Юмашева координирует отношения с американским конгрессом.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал допрос Юмашевой «циничной провокацией».

В сентябре Вашингтон отказался выдавать визы 10 членам российской делегации, отправлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН. Москва назвала этот шаг возмутительным и охарактеризовала как нарушение международных обязательств со стороны США.

Отношения между США и Россией, как отмечает издание, сейчас напряжены из-за ряда вопросов от Сирии до Украины. Кроме того, Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в американскую политику. Россия эти обвинения отвергает.