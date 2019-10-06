Reuters: в России допрос депутата Госдумы агентом ФБР назвали «циничной провокацией»

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CNN: Трамп призвал Китай расследовать дело Байденов — и фактически объявил себе импичмент CNN
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«Трудно придумать худшее время быть послом США в Москве» — Salt Lake Tribune объяснила неудачу Хантсмана Salt Lake Tribune
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СТРАНА: украинский гей-ветеран ищет новое жильё и работу после избиения неизвестными Страна.ua
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Тим стал победителем турнира ATP в Пекине
Австриец Доминик Тим выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прошедший в китайском Пекине.
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Голикова заявила о необходимости глобальной модернизации больниц
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что в ряде учреждений здравоохранения нужна полная модернизация.
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Сёмин признался, что не планировал выпускать Миранчука в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что изначально не планировал выпускать на поле полузащитника Алексея Миранчука в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
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Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом российский лидер заявил во время разговора с корреспондентом NBC Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели.
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«Химки» одержали третью победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о повреждениях форварда и защитника команды — Фёдора Смолова и Бенедикта Хёведеса.
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Источник: на сахарном заводе на Кубани погибли два человека
На территории сахарного завода в городе Кореновске Краснодарского края три человека отравились неустановленным веществом, двое из них погибли.
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Футболист «Крыльев Советов» Соболев отреагировал на вызов в сборную России
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев признался, что не ожидал вызова в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года с Шотландией и Кипром.
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Лучший бомбардир РПЛ Соболев вызван в сборную России по футболу
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России по футболу для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.
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В Чите на козырьке подъезда обнаружили части тела 19-летней девушки
В Чите следователи начали расследование после того, как на козырьке подъезда жилого дома обнаружили части тела 19-летней девушки.
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Нурмагомедов назвал фаворита боя между Александром Емельяненко и Кокляевым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
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При хлопке газа в автобусе в Уфе пострадали три человека
В моторном отсеке автобуса в Уфе произошёл взрыв газовоздушной смеси, пострадали три человека.
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В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 °С ниже климатической нормы. По его словам, потепление в Москве ожидается ближе к выходным.
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СМИ: Футболист «Ростова» Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за недомогания
СМИ сообщили, по какой причине полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко не примет участия в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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Глава КСИР предрёк «крах американской державы»
Отсутствие у США стратегии шаг за шагом приведёт к краху этой страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
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«Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над тульским Арсеналом в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Похороны хоккеиста Мнацяна пройдут в Омске
Агент скончавшегося от рака экс-хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна Шуми Бабаев рассказал, где пройдут похороны спортсмена.
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Прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Нижегородской области
Прокуратура Саратовской области проверит деятельность перевозчика, чей автобус опрокинулся во время поездки туристов под Нижним Новгородом.
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«Металлург» объявил о подписании контракта с Нестрашилом
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил о переходе чешского нападающего Андрея Нестрашила.
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В «Рейнджерс» оригинально прокомментировали комбинацию с участием Панарина и Бучневича
Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» отреагировала на голевую комбинацию в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с клубом «Оттава Сенаторз» с участием российских нападающих команды Артемия Панарина и Павла Бучневича, а также форварда Мики Зибанеджада.
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Учёные назвали самые безопасные места Земли в случае мировой эпидемии
Учёные выяснили, что в случае мировой эпидемии наиболее безопасными местами на Земле являются островные государства: Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Об этом сообщает портал Science Alert.
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Футболист «Зенита» Смольников выбыл на три недели из-за травмы
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников не сможет помочь своей команде из-за травмы в ближайшие три недели.
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Боксёр Деревянченко заявил, что хочет провести реванш с Головкиным
Украинец Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от представителя Казахстана Геннадия Головкина в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).
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В полиции рассказали подробности о стрельбе в Канзас-Сити
Стрельба в американском Канзас-Сити произошла во время вечеринки в одном из частных баров города, в настоящее время напавший находится в бегах, сообщили в полиции.
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«Металлург» подпишет чешского форварда Нестрашила
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Магнитогорск близок к подписанию контракта с чешским нападающим Андреем Нестрашилом.
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Тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему Лунёв не сыграл с «Уралом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» место в воротах его команды занял Михаил Кержаков, а не Андрей Лунёв.
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Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
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МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
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Семак назвал уверенной победу «Зенита» над «Уралом» в РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
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Умер бывший барабанщик Cream Джинджер Бейкер
На 81-м году жизни скончался бывший барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление семьи.
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«Металлург» расторг контракт с хоккеистом Постмой
Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении соглашения с канадским защитником Полом Постмой.
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Руни считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в сезоне-2019/20
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Уэйн Руни считает, что в настоящее время «Ливерпуль» выглядит сильнее всех соперников по внутреннему первенству.
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«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к фанатам команды в преддверии гостевого матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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В Совфеде отреагировали на допрос депутата Госдумы в США
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя допрос депутата Инги Юмашевой в США, заявил, что обе палаты российского парламента изучат случившуюся ситуацию.
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СМИ: Нидерланды откажутся от названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде
Нидерланды откажутся от использования традиционного второго названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпийских играх из-за изменения национальной политики в отношении названия государства.
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Осака обыграла Барти в финале турнира WTA в Пекине
Матч между бывшей и нынешней первой ракеткой мира в финале турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине завершился в пользу японской теннисистки Наоми Осаки.
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Источник: директор клуба ПФЛ «Черноморец» сбил ребёнка на пешеходном переходе
Генеральный директор клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Черноморец» Виталий Бут за рулём автомобиля сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
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Ушаков оценил вероятность новой встречи Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт в Чили в ноябре.
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Теннисист Медведев заявил, что матч с Надалем в финале US Open надолго останется в его памяти
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев считает, что на его успешное выступление в нынешнем сезоне во многом повлияла его команда.
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CМИ: Тренер «Болоньи» Михайлович получил разрешение врачей на возобновление работы
Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович, борющийся с лейкемией, получил разрешение врачей вернуться на тренерский мостик.
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Борисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой
Российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что по итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь $500 млн.
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Семак: судя по словам врачей, у Мамманы тяжёлая травма
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Эмануэля Мамманы, который попросил замену в начале матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
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Ван Бастен назвал «нытиками» футболистов МЮ
Бывший голландский футболист, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед» за жалобы на искусственное поле, на котором они сыграли в матче второго тура Лиги Европы с АЗ.
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В ДНР заявили об уничтожении корректировавшего огонь ВСУ беспилотника
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань сообщил об уничтожении корректировавшего огонь ВСУ беспилотника.
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В самолёт клуба НБА «Сакраменто Кингз» ударила молния
В частный самолёт, принадлежащий клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», ударила молния.
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МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
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«Зенит» одержал победу над «Уралом» в 12-м туре РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграл «Урал».
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В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
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Футболист Гюндоган считает, что его недооценивают в сборной Германии
Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган считает, что мог бы принести больше пользы сборной Германии по футболу, если бы чаще попадал в состав команды.
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В Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
Глава администрации Гагинского района Павел Кондаков рассказал о состоянии здоровья пострадавших при опрокидывании автобуса в Нижегородской области.