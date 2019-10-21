«СТРАНА» выяснила, зачем в партии Порошенко требуют забрать у России Кубань

Популярное
-
Welt: хозяина зовите — без России прочного перемирия на севере Сирии не заключить Welt (TV)
-
Обозреватель Bloomberg: Путин даёт Зеленскому время убедить украинцев, что формула Штайнмайера не означает капитуляцию Bloomberg
-
СТРАНА: преподаватель киевского вуза отказалась читать лекцию на украинском языке Страна.ua
-
Times: морские учения Китая и России в ЮАР демонстрируют передел сфер влияния Times
-
Salon24: начав игру на Ближнем Востоке, Россия перестала быть опасной на «западном направлении» Salon24
-
Bild: «Понимал бы что в политике!» — Эрдоган оскорбил главу МИД Германии, выставив дилетантом Bild
-
Le Dauphiné Libéré: спустя пять лет «сирийский Джокер» Владимир побеждает без боя Le Dauphiné Libéré
-
Svenska Dagbladet: панику вокруг «вторжения русской подлодки» вызвал шведский буй Svenska Dagbladet
INFOX.SG
-
В ФНПР оценили сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что прогнозировать возможные сокращения в 2020 году сложно. По его словам, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест.
-
Ягр ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ
Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр рассказал, почему он рассматривал вариант с возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
-
СМИ: Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия
Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) приступила к разработке гиперзвукового оружия.
-
В Казахстане расширили полномочия Назарбаева
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который расширяет полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти.
-
Роскачество дало рекомендации на случай кражи смартфона
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как обезопасить себя при пропаже смартфона. Об этом сообщает Nation News.
-
В Одессу прибыли переданные Украине в 2018 году два патрульных катера
Американское судно доставило в Одессу два патрульных катера, переданных Украине Соединёнными Штатами в 2018 году.
-
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации.
-
За семьями погибших при ЧП под Красноярском закрепят соцработников
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова заявила, что за семьями погибших при прорыве дамб будут закреплены социальные работники. Об этом информирует ТАСС.
-
РУСАДА сможет тестировать спортсменов даже в случае статуса соответствия
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестирование спортсменов даже в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишит организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
-
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
-
Два фигуранта дела о беспорядках 27 июля в Москве обжаловали аресты
Адвокаты двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля в Москве — Владимира Емельянова и Андрея Баршая — подали апелляционные жалобы на их аресты.
-
Джеймс сравнил начало сезона НБА с первым днём в школе
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от старта регулярного чемпионата.
-
Эксгумация останков диктатора Франко состоится 24 октября
Эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко, которые находятся в базилике в Долине Павших, состоится 24 октября.
-
В Турине произошёл пожар на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО
В Италии в центре Турина произошёл пожар в здании королевских конюшен, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом информирует телеканал RaiNews24.
-
В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Якутии.
-
Задержан глава группы, которая незаконно вывела из России 750 млн рублей
Полиция совместно с ФСБ задержала в Московском регионе лидера преступной группы, которая занималась нелегальными валютными операциями и незаконно вывела за рубеж более 750 млн рублей.
-
Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
-
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ракете на «Гром-2019»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о нештатной ситуации, которая якобы произошла во время учений «Гром-2019». Об этом сообщает РИА Новости.
-
В Красноярском крае расширили район поисков после прорыва дамб
В Красноярском крае расширили до 25 км район проведения поисковой операции после прорыва нескольких дамб. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
-
Сидоркова стала участницей женской гоночной серии W Series
Российская гонщица Ирина Сидоркова вошла в число участниц второго в истории сезона женской гоночной серии W Series.
-
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4
У побережья одного из островов полинезийского государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4.
-
На Украине зафиксировали 55 нападений на сотрудников СМИ
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) за девять месяцев 2019 года зафиксировал в стране 55 нападений на сотрудников средств массовой информации. Об этом в своём Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.
-
СМИ: Президент «Реала» хочет вернуть Моуринью
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет вернуть португальского специалиста Жозе Моуринью на должность главного тренера команды.
-
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» ещё не готов выиграть Лигу чемпионов
Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможности команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
-
Дуда не исключил выдвижения на выборах президента Польши в 2020 году
Действующий президент Польши Анджей Дуда не исключил своего выдвижения на выборах главы государства в 2020 году.
-
«Рома» извинилась перед футболистом «Сампдории» за расизм со стороны болельщиков
Футбольный клуб «Рома» принёс извинения полузащитнику «Сампдории» Роналду Виейре за расистские высказывания своих фанатов в его адрес во время матча восьмого тура итальянской Серии А.
-
Рубль растёт к евро
На открытии торгов в понедельник, 21 октября, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинение задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове, он полностью признал свою вину.
-
Школьная игровая майка Леброна Джеймса продана на аукционе за $187 500
Школьная игровая майка звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса была продана на аукционе за $187 500.
-
Минобороны России получило полковой комплект С-400
Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу концерна «Алмаз-Антей».
-
СМИ: Китай может принять клубный ЧМ по футболу 2021 года
Китай станет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира по футболу 2021 года.
-
Шойгу: договор о сокращении СНВ надо продлевать
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) надо продлевать, даже если он нуждается в доработке.
-
В «Сибзолоте» заявили о 44 пострадавших при ЧП под Красноярском
В Красноярском крае в результате прорыва нескольких дамб пострадали 44 человека, в том числе четверо были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
-
Хачанов опустился на девятое место в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 21 октября.
-
Павлюченкова стала лучшей из россиянок в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 21 октября.
-
В Екатеринбурге при стрельбе в клубе пострадали четыре человека
В ночном клубе в Екатеринбурге произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
-
СМИ сообщили о планах сокращений в каждой десятой компании России
В России в 2020 году почти каждая десятая компания готовится провести сокращение сотрудников. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
-
«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во второй раунд плей-офф MLS
Определились команды — участники второго раунда плей-офф североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).
-
Шойгу: Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва настроена на диалог с Вашингтоном по обеспечению стратегической стабильности, а нынешний уровень отношений непозволителен для двух крупнейших ядерных держав.
-
Вертолёт используют в зоне прорыва дамб в Красноярском крае
В месте прорыва пяти дамб на юге Красноярского края будет использоваться вертолёт.
-
«Калгари» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ
«Калгари Флеймз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
В Москве мужчина ножом ранил полицейского
В Москве нетрезвый мужчина во время задержания оказал сопротивление и нанёс полицейскому резаную рану руки. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу.
-
Защитник «Вашингтона» Гудас подрался с игроком «Чикаго», вступившись за Овечкина
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Радко Гудас жёстко отреагировал на хит игрока «Чикаго Блэкхокс» Конора Мёрфи на российском форварде Александре Овечкине во время матча команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
В Иркутской области школа эвакуирована из-за пожара
В школе посёлка Олха Иркутской области произошёл пожар из-за короткого замыкания.
-
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Число пострадавших при ЧП с дамбой в Красноярском крае выросло до 27
Медицинские работники оказали помощь 27 пострадавшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. Об этом информирует Министерство здравоохранения региона.
-
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
-
В Москве 21 октября ожидается до +17 °С
В Москве в понедельник, 21 октября, ожидается до +17 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
-
НАТО намерено создать методику учений в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
-
Глава Минобороны КНР рассказал об отношениях с Россией в сфере безопасности
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности, что российско-китайские отношения в сфере обороны являются моделью сотрудничества.