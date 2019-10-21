«СТРАНА» выяснила, зачем в партии Порошенко требуют забрать у России Кубань

Депутат Рады от партии Порошенко Алексей Гончаренко создал межфракционное объединение «Кубань», задачей которого является «возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». Как пишет «СТРАНА», данная инициатива имеет целью скорее всего спровоцировать очередной вброс негатива в отношения между Киевом и Москвой и ещё более усложнить и без того трудные переговоры по миру в Донбассе.

В Верховной раде заговорили о том, что нужно присоединить к Украине Кубань — территорию Краснодарского края России и ряда других регионов, которая граничит с Крымом. Как пишет «СТРАНА», тему поднял нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Это можно было бы счесть троллингом, однако провокативное начинание появилось в разгар «Штайнмайер-майдана», который призван сорвать первые контакты Зеленского с Россией по урегулированию в Донбассе.

Учитывая, что Гончаренко — активный участник этого «майдана», то его кубанская инициатива, видимо, работает на ту же цель — показать России, что в Киеве мало того что по Донбассу говорить не будут — но и претендуют на собственно российские территории. Украинские журналисты решили проанализировать завоевательные планы Гончаренко.

Как отмечает издание, в Верховной раде создали межфракционное объединение «Кубань». Его руководителем назначен Алексей Гончаренко. Задачей объединения является «возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Правда, пока объединение не легализовано спикером Рады Дмитрием Разумковым, который должен объявить о его создании. Видимо, Разумков не торопится оглашать столь скандальную инициативу, так что пока группа находится на полулегальном положении.

Позже Гончаренко опубликовал видео, в котором объяснил, что «за поребриком пригорело», а «Кубань — исторически территория, населённая украинцами».

«Песни, которые они поют, традиции, костюмы — всё это говорит об одном: Кубань — это, безусловно, украинская земля», — заявил депутат.

Однако логика Гончаренко небезупречна — получается, если где-то компактно живут украинцы (или люди, похожие на них), значит это их земля. Эта логика работает и в обратном направлении — поэтому в Госдуме России могут появиться группы за присоединение Одесской области на том основании, что там живут русские люди (или похожие на них).

Если же отвлечься от инсинуаций, Кубань — это земли, завоёванные Россией у татар и турок в царствование Екатерины, в тот же исторический период, что и Крым, да и всё Причерноморье.

Кубань же была пограничной землёй на пути на Северный Кавказ, где жили черкесы. Там действительно много выходцев с Украины: весь 18 век туда ехали днепровские казаки, куда царица их переселила из Запорожской сечи после её ликвидации.

Но не только казаки ехали на Кубань — туда от мусульман-черкесов перебрались армяне, а в 19 веке начались миграции населения из Центральной России для освоения этих земель.

В фольклоре, стародавнем быте, языке местного казачества — действительно много украинского. А в период Гражданской войны здесь возникла «Кубанская республика», которая вела переговоры с Украиной на предмет федеративного присоединения к ней. При этом одновременно кубанские сепаратисты были готовы стать и федеративной территорией России, о чём также вели переговоры с армией генерала Деникина.

В Краснодарском крае, который занимает большую часть Кубани, согласно проведённой в 2010 году переписи населения, только 1,6% населения причисляют себя к украинцам. Кубань также считается одним из самых патриотичных регионов России, а потомки казаков хоть и поют украинские песни, но считают себя русскими.

После 1991 года неоднократно в Киеве различные деятели поднимали вопрос о «воссоединении Кубани с Украиной», однако кроме резко негативной реакции на самой Кубани он ничего не вызывал.

Кроме того, Краснодарский край — один из самых развитых регионов России, где уровень жизни в разы выше, чем на Украине, а потому даже из меркантильных соображений почти никто такую возможность там не рассматривает.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев. По его словам, он пригласил бы их в Кубанский госуниверситет, «где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани».

Впрочем, заключает издание, инициатива Гончаренко имеет целью скорее всего спровоцировать очередной вброс негатива в отношения между Киевом и Москвой и ещё больше усложнить и без того трудные переговоры по миру в Донбассе. Видимо, это понимают и в Москве — поэтому никакой серьёзной реакции на это пока не последовало.