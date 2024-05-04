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Провокаторы попытались сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

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Группа провокаторов в Нью-Йорке попыталась сорвать акцию в память о героях Второй мировой войны, шествие проводилось «Русской молодёжью Америки» через Бруклинский мост. Участники шествия возложили цветы у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы.

Колонне пытались помешать другие активисты — с антироссийской и проукраинской символикой.

«Проукраинские активисты писали в мэрию Нью-Йорка, обвиняя нас в том, что мы используем это мероприятие в каких-то политических целях», — сказал РИА Новости глава «Русской молодёжи Америки» Игорь Кочан.

Цель акции, которую провела молодёжь, — почтить память героев их семей, чтобы роль советских героев ценили и сегодня.

4 мая сотрудники дипломатических миссий России в Вене и Зальцбурге приняли участие в мемориальной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Верхней Австрии.

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